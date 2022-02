Iniciada, nesta quarta (16), a entrega dos cartões do DF Social

O local de retirada do cartão deverá ser consultado por meio do site GDF Social

O programa do GDF cartão DF Social abrange famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A partir desta quarta-feira (16), os cidadãos que têm o direito, já podem começar a retirar o documento que garante o benefício. A entrega dos cartões, sempre a partir das 9h, será feita de acordo com a primeira letra do nome do beneficiário, conforme cronograma abaixo:

O local de retirada do cartão deverá ser consultado por meio do site GDF Social. O beneficiário precisa comparecer à agência na data marcada – de acordo com a letra inicial de seu nome – portando documento de identificação com foto.

Beneficiários que não retirarem os cartões nas datas programadas, bem como aqueles cujos locais de retirada ainda não estão disponíveis para consulta no site, poderão utilizar o aplicativo BRB Mobile para pagamento de boletos ou emissão de Pix.

Já as pessoas que quiserem sacar o recurso e ainda não tiverem o cartão em mãos poderão se dirigir a qualquer posto do BRB Conveniência disponível no DF, a partir do dia 25. Nesse dia específico, destinado a pagamento, não haverá entrega de cartões.

Veja, abaixo, as principais dúvidas de consulta.

Como saber onde buscar o cartão?

Consulte o site GDF Social, inserindo seu CPF e sua data de nascimento.

Sou beneficiário do programa, mas não encontro no site o local de retirada do meu cartão. O que devo fazer?

Seu cartão está sendo confeccionado. Você pode movimentar o recurso por meio do aplicativo BRB Mobile ou comparecer a qualquer posto do BRB Conveniência para fazer o saque.

Qual documento preciso apresentar no ato do saque no BRB Conveniência?

Documento de identificação com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho).

Ao abrir minha conta, quais as principais providências a adotar?

Preste atenção às senhas cadastradas no ato de abertura da conta. A senha do aplicativo possui oito números, enquanto a da conta tem seis. Guarde as senhas em local seguro, pois serão necessárias para utilização do seu benefício.

Quando posso retirar o meu cartão na agência?

Os cartões serão entregues desta quarta-feira (16) até o dia 24. Compareça ao local na data informada no site do GDF Social. Seu cartão está disponível na agência informada no site GDF Social.

Como recuperar a minha senha de oito dígitos?

Na tela de login do aplicativo BRB Mobile, clicar na opção “Esqueceu sua senha?”, inserindo seu CPF e número da conta. Será encaminhado um código PIN ao seu telefone celular e sua senha de seis dígitos será solicitada. O aplicativo permitirá o cadastramento de uma senha de oito dígitos para acesso ao BRB Mobile. Pronto, sua nova senha está cadastrada.