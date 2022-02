Ibaneis Rocha admite conversar com Lula sobre apoio do MDB

“Eu sou político, e assim como ele (Lula), não recuso nenhum tipo de conversa. Então, se quiser, iremos conversar”, afirmou o governador

Marcus Eduardo Pereira

e Elisa Costa

Ciente de que Lula adiantou que gostaria de um encontro, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, admitiu que pode conversar com o ex-presidente e candidato presidencial nas eleições de 2022.

“Eu sou político, e assim como ele (Lula), não recuso nenhum tipo de conversa. Então, se quiser, iremos conversar”, afirmou Ibaneis, que ainda exaltou o ex-presidente. “É um político de grande experiência que temos que ter respeito”.

Ibaneis Rocha sempre esteve alinhado com o Governo Federal, mas as coisas podem mudar. Lula busca mais apoio político e tenta convencer mais setores do MDB a apoiá-lo no primeiro turno. Na avaliação do ex-presidente, o governador do DF é um dos que poderia apoiá-lo, deixando o alinhamento com o atual governo Federal de lado.

“A minha posição política é muito clara. Tenho deixado bem transparente minha relação com o Presidente Bolsonaro, mas não recuso uma conversa”, finalizou.