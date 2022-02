Governo autoriza início de obras em Santa Maria

Na manhã desta quarta-feira (16), o Chefe do Executivo local visitou a obra de construção da Escola Técnica, com previsão de conclusão ainda para este ano

O Governador Ibaneis Rocha assinou ordens de serviço para construção do Conselho Tutelar e pavimentação da Vicinal-361 em Santa Maria. Na manhã desta quarta-feira (16), o Chefe do Executivo local visitou a obra de construção da Escola Técnica, com previsão de conclusão ainda para este ano.

Ibaneis destacou que a escola é construída em parceria com o Governo Federal e espera inaugurar o espaço ainda este ano. “Está sendo investido um valor expressivo, mais de R$ 10 milhões. Inicialmente, a escola irá atender 1,5 mil crianças e adolescentes, com o potencial de chegar até 4 mil, com cursos voltados para o aperfeiçoamento na área profissional”, disse.

Na Praça Central de Santa Maria, o governador assinou ordem de serviço autorizando a construção da Sede do Conselho Tutelar de Santa Maria II e a pavimentação da Vicinal-361. O evento contou com a presença da secretária de Justiça de Cidadania (Sejus), Marcela Passamani. O órgão é responsável pelas obras da Sede do Conselho Tutelar de Santa Maria II e, segundo Marcela, no espaço, as crianças, adolescentes e suas famílias terão acesso a um ambiente acolhedor. “Eles terão toda a infraestrutura necessária para um atendimento de qualidade e humanizado”, destacou.

“Sabemos que o Conselho Tutelar recebe e acompanha, na maioria das vezes, famílias em situação de extrema vulnerabilidade e violação de direitos. Por isso, precisamos garantir que as nossas meninas e meninos possam se sentir seguros, confortáveis e acolhidos nesse lugar”, afirmou Passamani.