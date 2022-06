Tatico, a fazenda e a viuva

Operação Looping 2, deflagrada pela PCDF, prendeu o empresário do ramo varejista José Fuscaldi Cesilio, mais conhecido como José Tatico

Nesta terça-feira, 21, a Operação Looping 2, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prendeu o empresário do ramo varejista José Fuscaldi Cesilio, mais conhecido como José Tatico, 81 anos, e um dos filhos dele.

A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso especializado na falsificação e uso de documentos forjados para simular a propriedade de fazendas milionárias em Goiás, uma delas avaliadas em cerca de R$ 15 milhões.

Um fazendeiro possuidor de terras em Padre Bernardo, teve a vida colocada em meio a um imbróglio envolvendo suas terras. Misteriosamente esse fazendeiro veio a falecer, a viuva em questão foi surpreendida ao tomar conhecimento que sua fazenda havia sido comprada pelo empresário Tatico. A viuva entrou na Justiça conflitando a venda das terras e denunciou a fraude no espólio a polícia.

No andamento da investigação ficou constado a falsificação de documentos.

Tatico, que exerceu a função de deputado federal entre 2003 a 2011, acabou preso por policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (Corf) quando estava em sua fazenda, em Padre Bernardo, no Entorno do DF. Os investigadores prenderem o filho do empresário em Goiânia.

Durante a operação foi apreendido dinheiro em espécie.

Entenda a Operação Looping 1:

