Tapete de Corpus Christi toma forma na Esplanada

Caminho com 25 imagens sacras confeccionadas por jovens católicos será percurso do Santíssimo Sacramento durante a Santa Missa às 17h

O feriado de Corpus Christi começou cedo para muitos jovens que iniciaram a confecção dos tradicionais tapetes de serragem, areia e farinha de arroz coloridos na Esplanada dos Ministérios. Nesta quinta-feira (16), a celebração volta a acontecer no centro da capital após dois anos suspensa devido à proliferação da covid-19 no Distrito Federal.

Ao todo, são 25 imagens que completarão o tapete de cerca de cem metros por onde a procissão do Santíssimo Sacramento irá passar por volta das 17h, horário previsto para iniciar a Santa Missa. Por volta das 10h, as primeiras formas das figuras sacras já podiam ser vistas pelo trabalho dos jovens vindos de diferentes partes do DF.

Veja fotos:

Rafael Ribeiro, de 27 anos, foi à Esplanada com o grupo Geração Jovem, da Paróquia Santa Maria dos Pobres, principal congregação católica do Paranoá. Segundo ele, havia muita saudade para voltar ao centro de Brasília para montar o tapete em conjunto com outros jovens pela fé. “É uma experiência maravilhosa, ver a juventude de volta à ativa e que muitas vezes está distante da igreja. Aqui é uma maneira de reunir todos os jovens novamente”, destacou.

Este é o sétimo ano em que ele vai à celebração com a montagem. Os dois anos parados, entretanto, não simbolizaram a mesma coisa, segundo ele. “Estar aqui não é algo tão diferente [na essência da tradição], mas aqui temos um pouco da nossa fé católica acontecendo e sendo transmitida. Cada ano é uma experiência diferente. Então dois anos sem poder evangelizar e mostrar para as pessoas isso aqui é difícil e muito doloroso”, acrescentou.

Na imagem confeccionada pelo grupo, uma Hóstia Consagrada, que representa o corpo de cristo na fé católica, foi colocada dentro da bandeira do Brasil, tomando o lugar do círculo azul central. Com um losango amarelo delineado pelo formato das contas de um terço e o verde como plano de fundo, os jovens da paróquia no Paranoá entregaram sua parte na construção do grande tapete.

“Unidos em oração” foi a frase escolhida para acompanhar a imagem, simbolizando, segundo Rafael, a necessidade da unidade da fé cristã pelo país. “Lembro muito do Pai Nosso porque, ainda que as pessoas achem que é simples, é uma oração que diz tudo sobre Jesus e define a nossa fé”, disse. “É muito prazeroso ver a juventude, que precisa de Cristo, se dedicando por algo de Cristo. Ver os detalhes e a alegria das pessoas em virem para cá me deixa muito feliz.”

Para Maria Isabel Fernandes, 13, esta é a primeira vez confeccionando a imagem na Esplanada dos Ministérios. “Tô achando diferente e estou gostando porque está todo mundo se ajudando”, contou. Segundo ela, sempre teve vontade de participar, mas ainda não havia surgido a oportunidade de participar com a mão na massa.

A adolescente chegou por volta das 7h30 com o grupo do Movimento Eureka Martelinho, da Arquidiocese de Brasília, unidade da Asa Norte. “Estou achando muito importante e emocionante. A gente faz isso aqui de coração. Então eu realmente me entrego para fazer, então está sendo uma experiência incrível”, disse. “Está valendo muito a pena poder ver o trabalho dos outros e o meu evoluindo.”

Programação

Na programação desta tarde, serão feitos atendimentos para confissões entre 15h e 17h, e a Santa Missa deverá começar às 17h em frente à Catedral de Brasília, em estrutura montada para o evento. Os preparativos para o ato litúrgico, porém, devem iniciar por volta das 16h, e a saída do arcebispo de Brasília Dom Paulo Cezar Costa juntamente com o clero da Arquidiocese para o altar do palco está programada para às 16h45.

A tradicional procissão do mar de velas, que ilumina todo o caminho da Esplanada durante a noite, deve acontecer após a Santa Missa. Será utilizado o mesmo papamóvel da visita de São João Paulo II a Brasília, em 1980. Na procissão, o arcebispo dará três bênçãos com o Santíssimo Sacramento: aos enfermos, aos governantes e às famílias que estiverem no local.

Devido à celebração da data católica, o funcionamento do trânsito foi alterado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desde as 6h, interditando duas faixas de cada lado dos eixos. O estacionamento da Cúria estará interditado, bem como as vias que ligam a S1 e a N1 em frente a Catedral de Brasília.

A partir das 16h a via S1 será completamente interditada e o trânsito será desviado para a L2 Sul. A via N2 será interditada do balão presidencial até o Ministério da Defesa. Ascinterdições permanecerão até o término do evento. Os estacionamentos dos anexos dos ministérios estarão liberados e poderão ser acessados pelas vias S2 e N2 para quem quiser assistir à missa.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) também está atuando no evento em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). São seis viaturas e 22 militares da corporação militar, além de uma ambulância e duas motos do Samu. Também estão dispostos 30 brigadistas particulares.

Liturgia

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. A celebração da data representa, portanto, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Por meio da Eucaristia – o recebimento da hóstia consagrada simbolizando a última ceia – os fiéis celebram juntos a comunhão da data religiosa. A primeira vez em que o evento foi celebrado e realizado foi em 1264, no Vaticano, com o papa Urbano IV. Em Brasília, desde 1961 os fiéis celebram a tradição católica, e desde 1978 entre os eixos S1 e N1, na Esplanada dos Ministérios.