CBMDF realiza ação de conscientização contra a dengue

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em parceria com a Vigilância Sanitária, realizou, na manhã desta quinta-feira (16), uma ação de conscientização sobre o Aedes Aegypti, mosquito causados da dengue e outras doenças.

A ação foi realizada na Fazendinha e no Itapoã II e contou com a participação de 10 viaturas e 285 militares, a maioria alunos dos cursos de Formação de Oficiais, (CFO), de Habilitação de Oficiais (CHO) e o de Formação de Praças (CFP).

Os militares falaram sobre o controle do mosquito, cuidados que a população precisa tomar em relação às doenças causadas por ele e as medidas preventivas, como o uso de larvicida em locais com água parada, para evitar a proliferação dessas arboviroses

Durante a operação, foram visitadas aproximadamente 2.800 residências da comunidade do Itapuã.

Aumento de 502% de casos

Apenas nos primeiros cinco meses deste ano, o Distrito Federal registrou 45.804 casos e três mortes causadas pela dengue, segundo a Secretaria da Saúde. Os dados são um compilado de 2 de janeiro a 14 de maio.

Os números representam um aumento de 502% em comparação com o mesmo período de 2021, quando foram registrados 7.318 casos.