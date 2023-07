Taguatinga Shopping presenteia clientes com copo Stanley

A cada R$ 500 em compras, clientes ganham copo ou caneca e concorrem a duas churrasqueiras a gás Tramontina

O Taguatinga Shopping está preparando uma ação especial de Dia dos Pais. De 3 a 15 de agosto, quem fizer R$ 500 em compras vai ganhar um copo ou uma caneca Stanley e concorrer a duas churrasqueiras Tramontina a gás TGP 6000.

Para ganhar, basta fazer os R$ 500 em compras, trocar as notas fiscais no aplicativo Wynk e levar o voucher até o lounge de trocas do Taguatinga Shopping, localizado no 2º piso. A participação é limitada a um brinde por CPF. Quem doar 1 kg de alimento não perecível concorre em dobro à churrasqueira.

Os sorteios ocorrerão no dia 16 de agosto, pelo aplicativo on-line da Loteria Federal, e será divulgado no site e nas redes sociais do Taguatinga Shopping.

Para mais informações:

www.taguatingashopping.com.br – Instagram – Facebook – Youtube – (61) 3451-6000