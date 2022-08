Taguatinga recebe operação integrada de serviços e reforço na segurança

Policiamento será reforçado com operação para redução da criminalidade. População contará com serviços de emissão de identidade entre outros.

Com foco na prestação de serviço à população, a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF) coordena nesta semana uma ação integrada em Taguatinga. A partir desta quarta-feira (10) até o próximo sábado (13), serão realizados atendimentos, como emissão de carteira de identidade, vacinação contra Covid-19 e Influenza e orientações para combate à violência de gênero. Os atendimentos ocorrem na estrutura coberta montada na Praça do Relógio, sempre das 9h às 14h.

Além de acessar serviços como a confecção e agendamento de carteira identidade e orientações para carteira de trabalho digital, vacinação contra Covid-19, Influenza e testagem sorológica, a população também contará com atividades de educação e prevenção ao mosquito da Dengue e vacinação antirrábica. Também será possível visitar exposição de viaturas e acompanhar a demonstração de atividades fins das forças de segurança locais.

População terá acesso a serviços de agendamento e confecção de carteira de identidade. Foto: Divulgação SSP/DF

“A programação foi feita a partir de levantamentos realizados previamente por nossas equipes e a partir de reuniões com representantes da administração regional, que apontou as principais demandas da população local em relação ao acesso a serviços públicos e segurança. Vamos, ainda, visitar todas as unidades de segurança pública da região para conhecer o trabalho e as necessidades de quem está na linha de frente. É uma ação regionalizada, que visa entender e propor respostas a problemas específicos nas regiões”, avalia o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo.

A segurança também será reforçada em pontos estratégicos, que inclui as áreas norte, centro e sul da região administrativa. A ação será incrementada entre sexta-feira (12) e a madrugada de domingo (15). A operação integrada contará com participação ativa das forças de segurança – polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento de Trânsito (Detran-DF) – e demais órgãos e instituições parceiras, como Polícia Rodoviária Federal (PRF) – por conta da proximidade com a BR-070, e Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

As secretarias de Administração Penitenciária (Seape), da Mulher (SM), de Saúde (SES), de Desenvolvimento Social (Sedes), do Trabalho (Setrab), de Justiça (Sejus) e DF Legal; Defesa Civil, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Caesb, Administração Regional de Taguatinga e Neoenergia BSB também participarão da ação diariamente.

Prevenção à criminalidade

O Museu Itinerante da PCDF estará no local, com visitas direcionadas a adolescentes acima de 12 anos e duração média de dez minutos. A apresentação será feita por policiais, alinhadas às Diretrizes Internacionais sobre a Prevenção do Uso de Drogas.

Equipes do Provid, da PMDF, e Deam Móvel, da PCDF, também estarão no local para atendimento ao público presente. Os policiais farão orientações à população sobre a Lei Maria da Penha. A ação tem como objetivo conscientizar mulheres vítimas de violência, bem como da população em geral, em relação à importância do registro policial.

Uma programação especial foi preparada para crianças, como oficinas educativas, teatro e distribuição de kits educativos pelo Detran-DF. A Defesa Civil também realizará oficinas para os pequenos, com foco na prevenção de acidentes.

Também será ofertada a troca de até cinco lâmpadas incandescentes/fluorescentes por lâmpadas LED (por residência) e presença do Caminhão de Educação, com palestras sobre o consumo consciente de energia elétrica e preservação do ambiente.

Policiamento e Operação Lei Seca

A partir de sexta-feira (12), o reforço do policiamento será incrementado com uma operação integrada para redução da criminalidade. “Por meio de um trabalho prévio de inteligência e análises criminais, vamos atuar de forma regionalizada, com ações integradas e coordenadas entre as forças de segurança e demais órgãos em Taguatinga. Desta forma, será possível atingir resultados ainda mais eficientes”, afirma Júlio.

O 2º Batalhão da PMDF, responsável pelo policiamento ostensivo da região, reforçará a atuação em toda a cidade. A unidade contará, ainda, com apoio de tropas especializadas, como os batalhões de Policiamento com Cães (BPCães), de Aviação (Bavop), de Operações Especiais (Bope), Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e Regimento de Polícia Montada (RPMon).

“Vamos atuar por meio de ações ordinárias realizadas pelo batalhão local, com reforço das ações de policiamento, abordagens pessoais e veiculares e foco em nossa operação voltada para o combate a motoristas que insistem em dirigir sob efeito do álcool. Vamos atuar em locais com maior incidência criminal, com base em dados produzidos pela SSP/DF e pela corporação”, explica o chefe do Departamento Operacional da PMDF, coronel Naime.

A PCDF atuará por meio das delegacias locais – 12ª, 21ª e 17ª – para intensificar o cumprimento de mandados em toda a região e atuar em ações integradas com as demais forças de segurança. “Também haverá rondas e patrulhamento por meio de unidades especializadas, como as divisões de Operações Especiais (DOE) e Aéreas (DOA)”, explica o chefe da Divisão de Apoio Logístico e Operacional (DALOP), da PCDF, delegado Paulo Henrique de Almeida.

As ações de trânsito também serão intensificadas, com ação conjunta do Detran, DER, batalhões de trânsito da PMDF e PRF. A Seape atuará na fiscalização de imposições penais de sentenciados, como aqueles que cumprem regime aberto, prisão domiciliar ou livramento condicional, ou regime semiaberto beneficiado com trabalho externo.