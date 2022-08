Laudo mostra que motorista do acidente em parada de ônibus na Rodoviária não passou mal

Segundo a investigação, Ronaldo realizou uma manobra imprudente, diferente do que ele falou no dia do acidente

34 dias após o acidente na parada de ônibus da Rodoviária que deixou cinco vítimas, sendo uma fatal, laudo da Polícia Civil indicou que o motorista não passou mal, e tudo aconteceu porque ele realizou uma manobra imprudente.

Ronaldo Soares Costa, de 54 anos, era o motorista do carro que ocasionou o acidente. Ele foi indiciado pela PCDF pelos crimes de homicídio culposo e lesões corporais culposas (duas vezes) cometidos na direção de veículo automotor.

Segundo a investigação, Ronaldo realizou uma manobra imprudente, diferente do que ele falou no dia do acidente, quando afirmou ter periddo o controle do carro após ter passado mal. “A alegação do condutor de ter passado mal na hora do sinistro não foi corroborada com as outras provas carreadas aos autos”, destacou o delegado do caso.

O acidente

Na manhã do dia 6 de julho, por volta das 7h, um veículo de passeio colidiu com um ponto de ônibus na plataforma superior da Rodoviária, ao lado do Teatro Nacional, atingindo cinco pessoas, sendo duas mulheres, dois homens e uma criança de colo.

Gisele Silva, de 44 anos, foi arremessada para a parte de baixo do viaduto, na plataforma inferior da rodoviária, uma altura de cerca de nove metros, e morreu no local. Das outras quatro vítimas, a mulher ficou prensada entre o veículo e o ponto de ônibus, apresentou fratura na tíbia, fíbula e suspeita de fratura na bacia. Os demais estavam conscientes, e todos foram levados ao Hospital de Base em seguida.