Homem mata colega a facadas após aposta

O assassino foi preso em flagrante na casa da mãe, no Riacho Fundo II, e vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil

Na segunda-feira (8), um homem foi morto por seu colega a facadas na Chácara 89 do Sol Nascente-DF. Os dois teriam apostado dinheiro em uma ‘lutinha’ no domingo (7), e a vítima do assassinato, que perdeu a aposta, ameaçou o autor do crime.

Na manhã seguinte, os dois se encontraram e seguiram discutindo. Foi quando o agressor resolveu voltar para casa para pegar uma faca. Quando retornou, golpeou o colega de bar no coração. A vítima chegou a ser levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu.

O assassino foi preso em flagrante na casa da mãe, no Riacho Fundo II, e vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele também possuía mandado de prisão por tráfico de drogas.