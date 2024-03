Suspensa temporariamente a circulação de ônibus no Trecho 3 do Sol Nascente

Está suspensa temporariamente a circulação dos ônibus do transporte público coletivo no Trecho 3 do Sol Nascente. A suspensão foi determinada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) após um ônibus da BsBus (São José) ter sido incendiado no local, na noite de sábado (30).

A Semob esclarece que a medida foi necessária para garantir a segurança dos usuários, motoristas e cobradores do transporte público coletivo na região. “A operação voltará ao normal assim que for restabelecida a segurança no Trecho 3 do Sol Nascente”, garantiu o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves.

De acordo com o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, os ônibus estão circulando normalmente nas demais regiões do Sol Nascente/Pôr do Sol. Segundo ele, o que houve foi uma alteração de percurso.

“Os ônibus estão saindo normalmente do terminal na QNR em Ceilândia, mas não entram no Trecho 3 do Sol Nascente. O restante do percurso está sendo cumprido pelos veículos de todas as linhas”, explicou.

Com informações da Agência Brasília