Suspeito de vandalizar e furtar creche no Sol Nascente tem problemas psicológicos

Com apenas sete meses de existência nesta sede, a creche Pingo de Ouro, localizada na região do Sol Nascente, foi alvo de vandalismo e furto, na madrugada de quinta-feira (15/05). Um homem de 29 anos, foi visto nas ruas da região utilizando o uniforme da instituição e em posse de um dos objetos furtados, ele teria fugido recentemente de uma clínica de reabilitação.

De acordo com funcionários da creche, o homem furtou uma caixa de som, uniformes e fraldas. Além de passar de sala em sala e revirar tudo, o criminoso chegou a tomar um banho no local, e em seguida quebrou o chuveiro. Os equipamentos de valor que não foram levados, também foram quebrados.

Foto: Reprodução

Diante do cenário de destruição, a creche, que atende normalmente 60 crianças de 2 a 3 anos, precisou suspender as atividades. A diretora Ellyanna Morais, foi a primeira a chegar pela manhã e se deparar com a situação deixada pelo homem. Ela conta que o vândalo destruiu os materiais pedagógicos e atividades das crianças, além de molhar os colchonetes, cobertores e toalhas.

Ivete Lima, fundadora da creche, demonstrou muita tristeza em ter que suspender as atividades da instituição sem fins lucrativos que ajuda tantas crianças e familiares. Segundo ela, o suspeito de destruir a creche foi visto utilizando o uniforme da instituição e portando a caixa de som furtada. De acordo com relatos da família do rapaz, ele possuí problemas psicológicos, e estava internado em uma clínica de reabilitação, por ser usuário de drogas.

“ Ele foi encontrado com ajuda de uma mãezinha que viu ele no período da tarde, com a camisa da creche e a caixa de som. Imediatamente acionamos a polícia que levou ele detido, mas também não ficou preso. Então, já sabemos que vamos arcar com todo prejuízo mesmo, pois a família não tem condições.”, conta Ivete.

O homem foi levado à 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), mas devido a sua situação psicológica não foi detido.

A creche funciona com o apoio de doações ao longo dos anos. Segundo Ivete, além do prejuízo de ter que suspender as atividades, já que as famílias contam com a instituição, o dano material foi grande, mas ainda não foi calculado.

A expectativa é de que a creche possa retomar as atividades ainda nesta semana.

“ O nosso prejuízo foi grande.

Retomaremos nossas atividades nesta segunda-feira, pois são muitas crianças e os pais não tem onde deixar..”, relata.