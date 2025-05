Suspeito é detido após roubo em igreja no Jardim Botânico

Um homem foi preso na manhã deste sábado (17), suspeito de assaltar uma mulher dentro de uma igreja localizada no Conjunto B, no Jardim Botânico 3, no Distrito Federal.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi agredida com um golpe na cabeça antes de ter o carro e diversos equipamentos eletrônicos roubados.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h30. Após o acionamento, policiais do 21º Batalhão da PMDF receberam a informação de que o veículo furtado havia seguido em direção ao Jardim ABC, em Goiás.

Diante disso, foi solicitado apoio do 33º Batalhão da Polícia Militar de Goiás, que montou um cerco na região.

Por volta das 11h, o carro foi localizado na cidade goiana. O suspeito foi detido em flagrante e, no interior do veículo, os policiais encontraram um notebook, dois celulares, ferramentas, uma televisão e um equipamento de som — todos pertencentes à igreja.

O homem foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) de Luziânia (GO), onde o caso foi registrado como roubo. A vítima passa bem.