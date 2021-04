PCDF prende 107 criminosos procurados no mês de abril

Denúncias sobre o paradeiro de criminosos podem ser feitas pelo número 197; email [email protected]; o WhatsApp (61) 98626-1197 ou pelo telefone da DCPI 3207-4914.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio do Departamento de Atividades Especiais (DEPATE) e de ações desencadeadas pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), realizou nesta semana, a prisão de 33 foragidos da justiça.

No mês de abril, a DCPI conseguiu deter 107 procurados, já totalizando no ano de 2021 469 presos. As operações são planejadas para cada região administrativa, conforme análises criminais realizadas pela própria DCPI, com o objetivo de reduzir o índice da criminalidade no DF.

Denúncias sobre o paradeiro de criminosos podem ser feitas pelo número 197; email [email protected]; o WhatsApp (61) 98626-1197 ou pelo telefone da DCPI 3207-4914.