PM e DF Legal acabam com festa em São Sebastião

O responsável pela festa foi multado em R$ 20 mil por promover aglomeração e outras duas pessoas em mais R$ 1 mil

No início da madrugada de sexta para sábado (1°), a Polícia Militar e a secretária DF Legal acabaram com festa com mais de 60 pessoas em São Sebastião. O evento descumpria as normas de combate a pandemia de covid-19.

O chamado, feito pelo 190, informava de um grande número de pessoas na Rua Contorno do Parque, com bebidas e som alto. O responsável pela festa foi multado em R$ 20 mil por promover aglomeração e outras duas pessoas em mais R$ 1 mil por participação do evento.

As informações são da PMDF