Secretaria de Saúde cria grupo para revisar contrato bilionário com o Iges-DF

A Secretaria de Saúde do DF vai revisar o contrato de R$ 12 bilhões com o o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) para a gestão do Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e pelas UPAs do DF, por um período de 20 anos.

A partir de um pedido do Ministério Público e da Controladoria-Geral da União (CGU), a Pasta criou um grupo de trabalho com o objetivo de revisar e otimizar o monitoramento e a fiscalização do acordo.

A portaria que cria o grupo foi publicada na noite de segunda-feira (4), deverá abordar objetivos estratégicos envolvendo a prestação de serviços de assistência à saúde qualificada e gratuita; programa em educação na promoção dos programas de residência médica, profissional e multiprofissional e outras atividades de ensino, capacitação e formação em saúde.

A equipe formada por representantes de sete setores da secretaria, deve implementar estudos de incorporação tecnológica de medicamentos, materiais e equipamentos médico-hospitalares, protocolos e procedimentos de assistência à saúde. A equipe deve concluir as determinações em até 90 dias.