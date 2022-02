Suspeito de matar ex-sogra é encontrado em São Sebastião

A vítima havia pedido medidas protetivas contra o autor em janeiro de 2022

Suspeito de ter matado a ex-sogra com golpes de facão na manhã desta terça-feira (1), foi encontrado em São Sebastião. Segundo informações, Marcos Fernando Domingos, 26, estava escondido na casa de outra ex-companheira.

O homem teria namorado a filha da vítima, Ana Cristina Farias de Araújo, de 51 anos, por cinco meses. O relacionamento foi marcado agressões e após o término, a ex-companheira registrou ocorrência em junho de 2021 e pediu medidas protetivas contra o agressor.

Revoltado com o término e a denuncia, Marcos passou a ameaçar a vítima e a ex-companheira frequentemente. Em janeiro de 2022, Ana também pediu medidas protetivas urgentes contra o ex-genro que dizia que iria matá-la e “qualquer outra pessoa da família”.

Momentos antes do crime, a vítima ligou para a filha avisando que havia encontrado com Marcos no ônibus e temia pela reação do autor ao vê-la. Ao avistá-la, o homem passou a agredi-la.

As testemunhas acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que chegou ao local junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encontraram Ana em parada cardiorrespiratória, devido à quantidade de sangue perdido.

Após matar a ex-sogra, Marcos se escondeu em um matagal próximo ao local do crime, filmou a chegada da PM e enviou o vídeo para a ex-namorada, como ameaça.

O homem fugiu em direção ao Eixo Monumental, levando a bolsa e o celular da vítima. O facão usado teria ficado no chão.