Homem mata sogra a facadas e foge no DF

Criminoso seguiu a vítima, de 51 anos, e a atacou no Setor de Indústrias Gráficas (SIG)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura homem responsável por esfaquear a ex-sogra. O crime ocorreu nesta terça-feira (1) pela manhã, na Quadra 2 do Setor de Indústrias Gráficas (SIG).

Segundo a polícia, Marcos Fernando Domingos, de 26 anos, vinha ameaçando a ex-companheira e a vítima após o término do relacionamento, que durou cinco meses. A ex-companheira registrou ocorrência em junho de 2021 e pediu medidas protetivas contra o agressor.

Em janeiro de 2022, Marcos voltou a ameaçar e perseguir a ex-companheira e a sogra, que abriram um boletim de ocorrência contra o autor. A vítima, de 51 anos, também pediu medidas protetivas urgentes contra o ex-genro que dizia que iria matá-la e “qualquer outra pessoa da família”.

Momentos antes do crime, a vítima ligou para a filha avisando que havia encontrado com Marcos no ônibus e temia pela reação do autor ao vê-la. Ao avistá-la, o homem passou a agredir a vítima.

A mulher levou três facadas na cabeça e uma na axila esquerda. Durante a agressão, a vítima tentou se defender mas teve os dedos decepados pelo criminoso. “O cara bateu com raiva. Não foi roubo, foi assassinato. Dava para ouvir o barulho da porrada. Até achei que fosse uma barra de ferro, mas, depois, vi que era uma faca, pelo movimento do braço”, informou uma testemunha, que preferiu não se identificar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ao chegar no local, a vítima estava em parada cardíaca devido à hemorragia. O suspeito fugiu em direção ao Eixo Monumental. Ele usava boné, máscara e casaco.