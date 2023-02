Colisão frontal entre veículos deixa duas vítimas fatais

O acidente aconteceu no entroncamento da BR 180 com a DF 190 sentido Santo Antônio e fez cinco vítimas, duas fatais

Uma colisão frontal entre dois veículos, uma caminhonete S10 branca e um Citroen C3 preto, deixou duas vítimas fatais no final da tarde deste sábado (04). O acidente aconteceu no entroncamento da BR 180 com a DF 190 sentido Santo Antônio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o condutor da S10, um senhor de 45 anos, aparentemente não sofreu ferimentos, mas foi orientado a procurar uma unidade de saúde.

Já a condutora do Citroen, uma senhora de 43 anos, não resistiu aos ferimentos, e teve a morte declarada no local do acidente. No veículo haviam ainda mais três passageiros, entre eles uma senhora de 69 anos, que também teve seu óbito declarado no local.

Uma outra passageira foi atendida e transportada ao Hospital de Base de Brasília (HBB) pelo resgate aéreo, com sinais de fraturas nos membros superiores, na face, e com perda de consciência. Um senhor de 34 anos, que também estava no veículo, foi atendido e transportado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), com sinal de fratura de membro inferior esquerdo. Segundo o CBMDF a vítima alegava dores no tórax e face, estava consciente e orientado.

A causa do acidente ainda é desconhecida. Para atender a ocorrência o CBMDF empregou oito viaturas, uma aeronave e 35 militares.