Espetáculo Caraminholas volta em cartaz nas escolas do Distrito Federal após momento crítico da pandemia

Peça da companhia Criartistas vale-se de músicas, fantoches, danças e brincadeiras para divertir crianças das escolas públicas de Brasília. Entrada gratuita. A circulação do projeto conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF)

Eles brincam, educam e divertem a criançada. E, para isto, valem-se da arte de levar o teatro para as escolas do Distrito Federal. Fundada em 2015, a companhia Criartistas é formada por atores e educadores que passam a vida contando histórias e usam e abusam de fantoches e músicas. O foco é o público infantil. E em 2019, a companhia alegrou os pequenos das escolas públicas da Ceilândia, Sobradinho e de Samambaia com a lúdica peça Caraminholas.

Após sucesso de público em 2019, antes da pandemia, Patrícia Ramos de Freitas, Cyntia Caldas, Edmar Severo e Paulo Roberto Pereira da Silva –atores da companhia – voltam em cartaz novamente para divertir os pequenos no dia 5 de abril, terça-feira, às 9h e às 17h, na ESCOLA CLASSE 317 DE SAMAMBAIA. Também no dia 7 do mês, às 9h e às 17h, na Escola Classe 8 de Samambaia. Ainda, no dia 14, na Escola Classe 419 de Samambaia abril, às 9h e às 17h. Gratuito. Livre para todos os públicos.

Caraminholas é uma história divertida e leve, baseada no livro Caraminholas, de Bel Assunção Azevedo. A peça conta a saga de um pequeno pensador que busca, incessantemente, descobrir o significado das palavras. Entre muitas possibilidades de rimas, a palavra caraminholas poderia ser a mistura de caracol com piolho? Ou será um bicho estranho que se arrasta no chão? E é nessa busca que o menino pensador acaba por encontrar um dicionário.

“Mas, mesmo assim, a resposta não vem fácil. Entre muitas palavras, vamos procurar então a tal da caraminhola”, destaca a atriz e professora Patrícia Ramos.

Para ilustrar a saga, a companhia Criartistas vale-se de muita música, cantigas de rodas, brincadeiras, fantoches e danças em 60 minutos de pura diversão.

“Somos um grupo de atores e pedagogos que acreditam que a arte pode transformar a vida das crianças e proporcionar momentos de criação e espontaneidade. E estamos muito felizes com a interação e resposta das crianças neste segundo semestre de 2019”, exclama feliz, Patrícia.

O projeto de montagem e realização do espetáculo Caraminholas conta com recursos do FAC – Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal (FAC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço: Espetáculo Caraminholas volta em cartaz nas escolas do DF

5 de abril, terça-feira, às 9h e às 17h, na ESCOLA CLASSE 317 DE SAMAMBAIA. Também no dia 7 do mês, às 9h e às 17h, na Escola Classe 8 de Samambaia. Ainda, no dia 14, na Escola Classe 419 de Samambaia

Entrada gratuita

Livre para todos os públicos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações: Instagram: @criartistasdf ou em criartistasdf.blogspost.com