SUS: uma história em construção

Para entender o futuro e valorizar mais a história do maior sistema público de saúde do mundo, o Sistema Único de Saúde (SUS), foi lançado o livro “SUS: uma Biografia – Lutas e Conquistas da Sociedade Brasileira”. O médico Luiz Antonio Santini, ex-diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer (Inca), é o autor desta obra, junto do historiador Clóvis Bulcão. O livro conta com relatos exclusivos de 30 pessoas, entre elas, médicos sanitaristas, ativistas, acadêmicos e políticos envolvidos na luta por uma saúde pública gratuita e de qualidade. O lançamento da obra acontece nesta quarta-feira (08), no Teatro Brasília Shopping, às 19h.

Segundo o autor, o livro foi pensado para tentar entender quais os possíveis desafios do futuro. “Entendendo como se enfrentou o desafio do passado, nos ajuda a compreender e a formular estratégias para o futuro”, comenta Santini. A partir disso, o livro também refletiu sobre como o sistema de saúde pode estar preparado para as crises climáticas e epidemias. “E já nem tanto no futuro, desde já”.

O SUS foi criado em 1988 e, desde então, mais de 190 milhões de pessoas recebem atendimento de saúde universal gratuito em todo o território brasileiro. A obra de Santini e Bulcão perpassa por fatos políticos e históricos que marcaram a história da Instituição. Santini, teve uma participação importante na construção do SUS e conta que a própria narrativa de vida dele foi costurando a linha do tempo junto a formação do SUS. “Fui contando um pouco a minha participação nessa história desde o início, que vem desde os anos sessenta”.

O médico participou da Comissão Nacional da Reforma Sanitária, que foi fundamental para a consagração do Sistema Único de Saúde na Constituição de 1988. Atualmente, em parceria com o ex-ministro José Temporão, Santini coordena uma pesquisa no Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz sobre o acesso dos pacientes de doenças crônicas ao sistema.

Santini conta que o objetivo deste livro foi resgatar um pouco da história da construção do SUS e o que levou a iniciativa de construir um sistema de saúde público, único, universal, abrangente e gratuito. “Tudo tem uma história para chegar nisso e meu objetivo foi justamente resgatar essa história. Por isso eu escrevi, eu sou médico, tenho uma participação nessa história como um profissional de saúde”.

A parceria com o escritor da biografia “Os Guinle: a história de uma dinastia” e de Henrique Lage, Clovis Bulcão, veio justamente porque Santini queria um olhar de historiador sobre esse processo. Santini descreve que o processo da escrita do livro partiu primeiro do recolhimento de vários documentos que tratam dessa história da construção do SUS. “A gente pesquisou na literatura existente sobre isso, pesquisamos na imprensa, fizemos trinta entrevistas com diversos profissionais de saúde que também participaram desse processo”.

O médico aponta que no livro estão as entrevistas das 30 pessoas e ainda o nome de muitas outras que não foram entrevistadas. “Algumas até que já morreram, mas que são citadas pela importância que tiveram na participação dessa construção”, afirma.

No livro, é citado Sérgio Arouca, que foi presidente da Fiocruz e da Conferência Nacional de Saúde, José Saraiva Felipe, ex-ministro da Saúde, o doutor Agenor Álvares, também ex-ministro da Saúde, o professor Luiz Carlos Galvão Lobo, um dos fundadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, e outros nomes.

Os elementos principais da obra são, como Santini destaca, o forte componente histórico de entendimento dos fatores sociais e econômicos que forneciam à saúde. “É só lembrar do que aconteceu no início do século, quando o Oswaldo Cruz fez a campanha de combate a febre amarela, peste bubônica, as doenças infecciosas que atingiram o Rio de Janeiro”.

O segundo ponto essencial para a história do SUS, foi a criação dos institutos de aposentadoria e pensão, que depois deram origem à estrutura da previdência social nos anos 1930. “O importante é entender que esse é um processo antigo, mas a construção do SUS não é uma coisa determinada, é um processo contínuo”.

Santini aponta que, enquanto a história do SUS está se desenrolando, a população envelheceu, cresceu, se urbanizou, e tudo isso influencia como fatores determinantes sociais, econômicos e políticos na saúde. “É isso que pretendi ao escrever o livro para que as pessoas tomassem conhecimento disso, e não ficassem só com a ideia de que o SUS é uma coisa acabada e que agora tem que só consertar o acesso dos pacientes aos hospitais”, frisa.

Serviço

Lançamento do livro “SUS Uma Biografia – Lutas e Conquistas da Sociedade Brasileira”

Data: 8 de maio de 2024

Hora: 19h

Onde: Teatro Brasília Shopping

O livro já está à venda nas livrarias físicas e na Amazon.