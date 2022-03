Supermercado pega fogo na Santa Maria mas bombeiros impedem propagação

De acordo com o CBMDF, apesar das dificuldades com a grande quantidade de material armazenado, e sua disposição no local, as equipes levaram 40 minutos para extinguir o fogo

O depósito de reposição de um supermercado pegou fogo, na tarde de terça-feira (22), na quadra 209, em Santa Maria. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência com oito viaturas e 36 militares. Uma ação rápida e coordenada, envolvendo várias unidades operacionais.

Chegando ao local as equipes de socorro se depararam com o incêndio na parte dos fundos da edificação. De acordo com o CBMDF, apesar das dificuldades com a grande quantidade de material armazenado, e sua disposição no local, as equipes levaram 40 minutos para extinguir o fogo.

Entretanto, toda a operação levou aproximadamente nove horas. A fase do rescaldo durou até a madrugada desta quarta (23). O processo lento consiste na remoção de materiais, resfriamento de pontos quentes e demandará mais tempo para a conclusão dos trabalhos. O rescaldo produz grande quantidade de fumaça proveniente dos materiais ainda em combustão.

Não houve vítimas e a parte de acesso ao público foi preservada. A Perícia de Incêndio do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incêndio.