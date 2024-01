Subestação de energia é inaugurada no Hospital Regional de Planaltina

Celina Leão comemorou a inauguração da subestação, e disse ser um incremento para a saúde pública de Planaltina

Depois de participar da inauguração da passarela do Posto Itiquira, Celina Leão, a governadora em exercício, foi para outra agenda do dia, na subestação de energia elétrica do Hospital Regional de Planaltina, onde também visitou as obras do anexo.

Celina comemorou a inauguração da subestação, e disse ser um incremento para a saúde pública de Planaltina. “A rede de energia aqui caía muito, até em dias normais, e essa rede vai suportar a nova ala que está sendo construída. Estamos aqui com mais de 4 mil metros de obras, com leitos de UTI, que a região ainda não tem, e essa subestação está pronta para atender todo o hospital”, completou.

Hoje (10), o GDF também abriu crédito suplementar para nomeação de médicos aprovados no último concurso público, realizado em 2022. “Estamos antecipando as necessidades, para que toda a estrutura física do HRP seja reformulada. Sabemos que essa é uma forma de manter os médicos no serviço público, dando um local de trabalho adequado para eles trabalharem”, afirmou a governadora em exercício.

De acordo com Lucilene Florêncio, secretária de Saúde, a nomeação é uma medida que fortalecerá o quadro médico e auxiliará na prestação de serviços à comunidade.