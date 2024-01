Celina Leão inaugura passarela do Posto Itiquira

Celina comemorou mais essa entrega do GDF, apontando que muitas vidas serão salvas pela ligação segura para pedestres atravessarem a rodovia

A governadora em exercício Celina Leão, que ocupa o cargo durante as férias de Ibaneis Rocha, participou da inauguração da passarela do Posto Itiquira na manhã desta quarta-feira (10), na BR-020, em Planaltina.

No local, Celina comemorou mais essa entrega do Governo do Distrito Federal, apontando que muitas vidas serão salvas por essa ligação segura para pedestres atravessarem a rodovia. “É um governo que trabalha, que faz e que entrega. Há um ano lançamos a ordem de serviço desta obra e hoje estamos aqui com ela pronta”.

O ponto da segurança também foi levantado por Wesley Fonseca Fraga, administrador de Planaltina. “Tem uma escola do outro lado da rodovia, e diariamente as crianças arriscavam suas vidas atravessando a rua, muitos acidentes aconteciam aqui”, completou.

Como o governador Ibaneis só deve retornar aos trabalhos na segunda quinzena deste mês, Celina também adiantou que vai realizar, ainda nesta semana, uma reunião de combate à dengue. “Estamos mobilizados, já temos um cronograma do fumacê, que começou aqui mesmo em Planaltina, e precisamos da ajuda de toda a população para lutar contra essa doença”, finalizou.