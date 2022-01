Startup de alunos da UnB ajudam estudantes a se prepararem para o PAS

A plataforma usa inteligência artificial para ajudar o estudante a focar em conhecimentos que são fundamentais

Os estudantes que estão se preparando para conseguir, por meio do Programa de Avaliação Seriada (PAS), uma vaga na Universidade de Brasília (UnB), podem contar com o PAS Digital. Trata-se de uma plataforma, uma ferramenta de estratégia de estudo, que utiliza metodologia de aprendizado inteligente, visando a aprovação no PAS/UnB, que começa no próximo dia 30 de janeiro. Saiba mais aqui.

Não se trata de cursinho online. A plataforma usa inteligência artificial e big data para ajudar o estudante a focar em conhecimentos que são fundamentais para conseguir a tão desejada vaga na UNB por meio do PAS. A ferramenta permite ao candidato obter informações sobre o edital, simulador de notas, esquemas de estudo, guia de como analisar obras, material com acesso às matérias que mais caem na prova, além de correção de redação.

O PAS Digital conta com quase 14 mil estudantes cadastrados, mais de 2 mil questões resolvidas, além de parcerias com 3 escolas públicas, cerca de 100 alunos bolsistas e mais de 170 análises de obras disponibilizadas para quem comprar os pacotes oferecidos.

Gratuitamente são oferecidas as informações sobre o edital resumido, o simulador de notas, esquemas de estudo, guia de como analisar obras, material com acesso às matérias que mais caem na prova e informações gerais sobre correção da redação. Estudantes carentes conseguem bolsa de estudos na plataforma. Para isso podem entrar em contato com os administradores por meio do Instagram @pasdigital_

A CEO do PAS Digital, Gabriela Bechepeche, conta que a plataforma surgiu há cerca de dois anos, com o início da pandemia. “Com a Covid-19, passamos grande parte da experiência presencial para o digital. Com isso, mais do que transferir todo o material para a plataforma, criamos inteligência e conhecimento”, comenta Gabriela, que é estudante de engenharia civil na UnB.

Bechepeche informa que o conteúdo é atualizado dentro da plataforma, com auxílio de professores, sempre que temas são alterados. “A ideia é que os alunos trabalhem os principais temas como obras, redação e matérias que mais caem no certame. Temos ainda, um simulador de notas para ajudar alunos que ainda possuem dúvidas de quanto devem tirar e como funciona”, ressalta a CEO.