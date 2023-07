Sol Nascente recebe mais 250 luminárias de LED

Essa substituição das lâmpadas convencionais por novos modelos é uma iniciativa do programa Luz que Protege

A CEB Ipes está finalizando a instalação de 250 luminárias de LED na Chácara 58, no Sol Nascente. A ação visa melhorar a visibilidade e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. A comunidade passa a contar com 167 luminárias de 80W e 83 de 12W. Os novos equipamentos garantem mais iluminação com economia no consumo de energia.

Para garantir a melhoria, a CEB investiu mais de R$ 161 mil, provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP).

“Estamos atentos às demandas da população e focados em atender ao mapeamento sobre os pontos que mais precisam de iluminação pública neste momento. O objetivo é garantir que todo o Distrito Federal seja iluminado com qualidade”, afirma o presidente da CEB Ipes, Edison Garcia.

A substituição das luminárias convencionais por modelos de LED é uma iniciativa do programa Luz que Protege, executado pela CEB Ipes em parceria com a Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF).

Com informações da Agência Brasília