Vídeo: PCDF prende dupla de golpistas na Asa Norte

Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) através da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) prendeu em flagrante dois homens pelo crime de furto mediante fraude, nesta segunda-feira (02) a 2ª DP ( Asa Norte).

De acordo com o delegado chefe da 2ª DP, João Guilherme, os autores chegaram a descontar dois cheques fraudados, totalizando o valor de R$ 4.410,00, na Agência do Banco do Brasil da 316 Norte.

“Após obterem sucesso na primeira empreitada, voltaram ao banco no mesmo dia para tentar descontar outro cheque fraudado no valor de R$ 2.490,00, momento em que foram presos.” afirma o delegado.

A instituição bancária em que o golpe foi aplicado confirmou que os cheques eram fraudados. As equipes da 2ª DP identificaram e prenderam um dos criminosos da dupla primeiramente. Efetuada a primeira prisão, os policiais por meio de diligências, identificaram e prenderam o segundo criminoso, que foi localizado em Taguatinga Norte.

Se condenados, a dupla de golpistas pode pegar uma pena de até 08 (oito) anos de reclusão e multa. Um dos autores possui uma vasta ficha criminal contendo 23 (vinte e três) indiciamentos, sendo a maioria deles pelos crimes de estelionatos e furtos e outros como tentativa de homicídio, associação criminosa (antigo crime de quadrilha), receptação qualificada (voltada ao comércio) e uso de documento falso.

Imagens do circuito de segurança interna da agência bancária, flagram o momento em que um dos criminosos apresenta o cheque. Enquanto isso, o comparsa que também foi beneficiado pelo golpe, aguarda do lado de fora da agência.

