Sobradinho II ficará sem água nesta quinta-feira (03)

Algumas áreas de Sobradinho II ficarão sem água nesta quinta-feira (03). Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), o fornecimento será interrompido em três locais e horários diferentes.

A partir das 8h, até as 18h, o desligamento será na Vila Rabelo e no Condomínio Vale das Acácias. O motivo da interrupção é uma manutenção para melhoria nas condições de abastecimento. No Condomínio Serra Azul, o desligamento será das 8h às 23h59, para melhorias no sistema distribuidor de água do local.

A Caesb sugere que a população faça o consumo consciente de água até o retorno dos serviços. Todos devem ter cuidado ao utilizar o produto, pois o volume consumido individualmente impacta diretamente no abastecimento a todos. É importante manter as torneiras fechadas para evitar desperdício quando do retorno do fornecimento.

A companhia informa, ainda, que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone 115.

As informações são da Agência Brasília