CLDF debate porte de arma para atirador esportivo e colecionadores no DF

Pelo menos 57 mil colecionadores, atiradores esportivos e caçadores (CACs) devem ser abascados pelo tema da audiência pública

O porte de arma para atiradores esportivos e colecionadores de armas no Distrito Federal será tema de discussão na Câmara Lesgilativa da capital federal.

Pelo menos 57 mil colecionadores, atiradores esportivos e caçadores (CACs) devem ser abascados pelo tema da audiência pública que deve ser realizada nesta quinta-feira (3).

O evento está marcado para ocorrer no plenário da Casa, às 19h, e está aberto ao público.

Organizada pela deputada Júlia Lucy (Novo), a audiência contará com a presença do Secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e professor de Direito Rogério Greco, além de especialistas, atletas, colecionadores e representantes de diversos setores da sociedade civil e do poder público.

Segundo Júlia Lucy, “o objetivo é mostrar que quem pratica o tiro esportivo é um atleta, que precisa ter segurança inclusive para transitar com seu armamento. É também aproximar os CACs das forças de segurança”.

A audiência está aberta ao público e será transmitida pela TV Câmara Distrital no canal aberto 9.3 e no canal da Casa no YouTube.

*Com informações da Agência CLDF