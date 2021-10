Sobradinho II completa 32 anos e ganha Unidade Básica de Saúde

Na próxima semana, por exemplo, será inaugurada na quadra 5 da Vila Buritizinho, uma Unidade Básica de Saúde

A 26ª região administrativa do Distrito Federal comemorou aniversário na última segunda-feira, 11. Para assoprar as velinhas com felicidade, Sobradinho II recebeu presentes materializados na forma de várias melhorias e benefícios para os moradores da cidade.

Na próxima semana, por exemplo, será inaugurada na quadra 5 da Vila Buritizinho, uma Unidade Básica de Saúde. Foram quase dois anos de obras sob o comando da Novacap e investimentos do Tesouro do GDF no valor de mais de R$ 2,7 milhões. Para o administrador Osmar Felício, trata-se de grande conquista que transformará a vida de milhares de moradores daquela área da RA.

“Era uma reivindicação antiga dos moradores daquele bairro e que sempre foi negligenciada pelos outros governos”, conta. “Agora, com o governador Ibaneis, o projeto foi concretizado e vai mudar a vida das pessoas daquela região”, garante.

Para a moradora, Nívia Oliveira da Rocha, 44 anos, há dez anos vivendo na Vila Buritizinho, vai bastar atravessar a rua. Isso porque ela mora do outro lado da UBS. “Se as pessoas soubessem há quanto tempo estamos pedindo por essa UBS, agora está maravilhoso”, agradece. “Com esse ‘postinho’ aqui, nossas casas serão valorizadas, valoriza o bairro, sem falar que, precisou de atendimento, é um pulo”, brinca.

São quase mil metros quadrados de construção, com recepção e sala de espera, área administrativa e gerência, depósitos para estocagem de medicamentos, espaço destinado para atividades educativas e palestras, nove consultórios – quatro deles odontológicos -, além de salas de vacinas e curativos e, claro, banheiros. “A cidade vai crescendo e a população necessitando de mais serviços de atendimento, na área de saúde, sobretudo”, avalia o gerente de vendas, Roberto Alencar de Souza, 37 anos.

Várias melhorias

Para dar mais segurança, bem-estar e qualidade de vida para os quase 90 mil habitantes da cidade, a Administração Regional de Sobradinho II, em atuação com vários parceiros, tem promovido e intensificado várias ações de melhoria das ruas, quadras e bairros da RA. Só de calçadas na atual gestão, foram construídos 5 km. A meta é fazer mais 3 km até o final de 2022.

Boa parte dos passeios dão acesso à DF-420, uma das principais avenidas local, a uma feira itinerante e ao terminal rodoviário. “Tinha muito lugar em que era melhor andar no meio da rua”, recorda o pedreiro Antônio Silvério da Silva, 46 anos. “Já fiz muitas calçadas, elas melhoram e muito o passeio das pessoas, sei do que estou falando”, diz.

Na área de lazer, a cidade está bem servida. Só de Pontos de Encontros Comunitários já foram instalados cinco. Um sexto equipamento, em breve, irá ocupar o terreno que fica do lado da administração da cidade. Morador da Rua 8, que fica próxima à Unidade de Pronto Atendimento da cidade, o autônomo Abel Vieira, 64 anos, gosta de ficar “brincando” com os aparelhos de ginástica. “São bons, esses brinquedos. Enquanto a gente fica esperando o atendimento, vem aqui, faz um pouco de exercício, que faz parte da saúde”, comenta, maroto. “E são bonitos, coloridos, pela manhã sempre tem bastante gente se exercitando aqui”, revela.

Para o presidente da Novacap, Fernando Leite, um dos grandes parceiros das administrações regionais do DF, ajudar na manutenção das RAs é um dos papeis da empresa. “Cuidar das cidades por meio de manutenção e zeladoria é nossa missão. Em Sobradinho II, várias melhorias já foram realizadas e outras benfeitorias serão executadas”, destaca o gestor.

*Com informações da Agência Brasília