Chuva forte atinge Planaltina, DF, neste sábado (16)

A manhã deste sábado, 16, foi marcada por chuvas fortes em Planaltina, DF. A última semana foi marcada por chuvas em todo o DF. O clima é um alívio para quem estava sofrendo como calor e a seca da capital

Nas redes sociais, moradores compartilham o momento e se alegram com a volta das chuvas. “Finalmente choveu no meu país Planaltina!”, brinca uma internauta no Twitter.

Vídeos mostram o momento em que choveu na cidade

Confira a reação dos internautas nas redes:

Se aqui em Planaltina tá chovendo assim o restante dos lugares deve tá caindo o mundo em água — Bianca (@_biacerqueira_) October 16, 2021