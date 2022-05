Sobradinho ficará sem água nesta terça-feira (17); entenda

Para o trabalho da Caesb, será necessário suspender o fornecimento de água na região das 8h às 22h

A região de Sobradinho ficará sem água nesta terça-feira (17). Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), a rede será suspensa para melhorias no sistema distribuidor da área. Para o trabalho, será necessário suspender o fornecimento de água na região das 8h às 22h.

A suspensão afetará todos os condomínios da DF-150 e Grande Colorado, Chácara São Jorge, Vivendas Friburgo, Jardim Europa I, Colorado, chácaras Café Planalto Ville e Beija-Flor, Vivendas Alvorada II, Bem-Estar, Boa Sorte, Petrópolis, Morada, Morro do Sansão, condomínios São José, Contagem, Residencial Sobradinho, Serra Dourada II, Meu Sonho, Alvorada dos Pássaros, Planalto, Villa Rica, Vila Rosada, Vitória, Mansões Sobradinho, Comercial e Residencial Sobradinho.

Também ficam sem água o Setor de Mansões de Sobradinho (toda a localidade), condomínios Minichácaras (toda a localidade) e Mirante da Serra, Vale das Acácias, Vila Rabelo I e II, Recanto do Mené, condomínios Rio Negro e Serra Azul, Chácara Santa Olésea, Fibral, Mansões Sobradinho, Sobradinho Novo, Vale das Sucupiras, Vale do Sol, Vale dos Pinheiros, Império dos Nobres, Antares, RK, Centauro, Parque Rodoviário do DER-DF, Departamento de Polícia Federal e Núcleo Rural Olhos d’Água.

As informações são da Agência Brasília