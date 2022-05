MPT apoia seminário sobre transporte rodoviário socialmente responsável

A ocasião tem o objetivo de reduzir acidentes nas rodovias, a exploração de profissionais e a concorrência

O seminário “Transporte Rodoviário Socialmente Responsável” será realizado nesta quarta-feira (18) com apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT).

O evento acontecerá, presencialmente, na Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT) das 9h às 13h. Aqueles que desejam acessar virtualmente, poderão acompanhar a transmissão pelo canal do Youtube do MPT.

A ocasião tem o objetivo de reduzir acidentes nas rodovias, a exploração de profissionais e a concorrência.

INSCRIÇÕES

Os participantes que quiserem participar presencialmente devem reservar lugar pelo e-mail [email protected] Serão disponibilizadas 50 vagas. Além disso, serão exigidos o uso de máscaras e apresentação do comprovante de vacinação.

PROGRAMAÇÃO

Cada painel tem previsão de uma hora de duração.

1) As dificuldades encontradas pelas autoridades

2) Os desafios da iniciativa privada no transporte rodoviário

3) Boas práticas para evitar as tragédias rodoviárias

4) O custo dos acidentes