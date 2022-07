Sobradinho cada dia mais desenvolvido

Entre as obras entregues, está o Complexo Viário Governador Roriz e do viaduto do Comper, além da pavimentação da DF-330

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, na manhã desta sexta-feira (29), diversas regiões de Sobradinho e celebrar as diversas obras de mobilidade inauguradas.

Entre as obras entregues, está o Complexo Viário Governador Roriz e do viaduto do Comper, além da pavimentação da DF-330 e o Córrego do Arrozal e o asfaltamento em áreas de escolas rurais pelo programa Caminho das Escolas.

Ibaneis ainda conversou com empresários da região e relembrou a importância da classe. “Sei da importância de não atrapalhar a vida do empresário. No nosso governo reduzimos a carga tributária, melhoramos as condições das empresas, encaminhamos vários projetos à CLDF, organizamos o Pró-DF e o transformamos em um novo programa. Recebemos um pedido para a Botanic se instalar em uma outra área, maior que essa, e vamos avaliar. Também vamos estudar a melhoria da iluminação na região”, afirmou Ibaneis aos presentes.

Nas ruas

Depois de conversar com empresários, Ibaneis Rocha caminhou pelo comércio da quadra central, onde ouviu os moradores. Um deles, o servidor público aposentado Agostinho Neto, elogiou o trabalho da atual gestão. “São muitas obras, né? Não só no centro, mas como nas regiões administrativas. Isso tem alavancado muito essa condição de desempenho para o DF crescer cada vez mais, e para isso precisamos de um governador como o Ibaneis para trabalhar o DF em todos os aspectos”, pontuou.

Ao percorrer as quadras, Ibaneis ouviu diversos pleitos dos moradores, algumas delas na área da saúde, e não escondeu seu amor por Sobradinho. “É uma cidade que as pessoas amam muito. Morei aqui e conheço a cidade como ninguém. Aqui entregamos iluminação em LED, um terminal rodoviário, asfaltamos áreas rurais e queremos ver Sobradinho cada vez mais pujante”, finalizou.