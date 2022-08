Justiça vê como ilegal prisão e manda soltar Valério Neves

Valério foi preso no último dia 12, acusado de envolvimento em um duplo homicídio em 2020, em Cavalcante (GO), onde ele tem uma fazenda

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) reconheceu, nesta terça-feira (02), como ilegal a prisão do empresário e ex-secretário-geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) Valério Neves e determinou a soltura imediata dele.

Valério foi preso no último dia 12, acusado de envolvimento em um duplo homicídio em 2020, em Cavalcante (GO), onde ele tem uma fazenda. Segundo os acusados do crime, eles teriam sido motivados pelo empresário, que nega a informação.

Segundo a defesa do empresário, com a decisão, Neves deve estar em casa até o final desta tarde. Tendo sido encontrado em Brasília, ele ficou preso no Complexo Penitenciário da Papuda.