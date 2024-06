SLU é bicampeão do selo QualiVida e recebe medalha de ouro

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) celebra mais uma vitória: a medalha de ouro no selo QualiVida pela segunda vez consecutiva, após sua primeira conquista, em 2023.

Instituído pelo decreto n° 42.375, de 9 de agosto de 2021, o selo QualiVida certifica órgãos e entidades da administração pública que desenvolvem boas práticas de governança voltadas para a promoção da qualidade de vida no trabalho e a valorização do servidor. A conquista foi anunciada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de sexta-feira (21).

Os vencedores serão certificados pelas iniciativas implementadas ao longo de 2023, com ações alinhadas a cinco eixos: saúde e bem-estar, profissional, estrutura, estima e pessoal. A premiação será entregue nesta terça-feira (25), durante o II Encontro Anual de Qualidade de Vida no Trabalho, evento que promove a troca de experiências e a apresentação de boas práticas de qualidade de vida no trabalho.

“Temos trabalhado para proporcionar um ambiente de trabalho saudável e harmonioso, que favoreça a produtividade e a saúde de todos”, afirma a gerente de Capacitação e Atenção ao Servidor e agente de qualidade de vida no trabalho Renata da Silva Café.

