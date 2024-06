Operações de trânsito abordam 250 condutores no fim de semana

51 condutores foram flagrados dirigindo sob influência de álcool durante o fim de semana pelas equipes de policiamento e fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran). Um deles foi conduzido à delegacia por apresentar teor alcoólico superior a 0,3mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, conforme previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

As ações foram realizadas entre a noite de sexta-feira (21) e a madrugada desta segunda (24) em Taguatinga, Gama, Lago Norte, Ceilândia e Samambaia. Os agentes abordaram 250 condutores, resultando em 210 testes de alcoolemia.

Os agentes de trânsito também flagraram 14 condutores não habilitados, 11 com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias e dois com o direito de dirigir suspenso. Além disso, 70 condutores foram notificados por infrações diversas e 21 motociclistas que conduziam motos com o sistema de escapamento alterado. No total, 20 veículos foram removidos ao depósito da autarquia.

Na madrugada de sábado (22), por volta das 1h30, um motociclista visivelmente alcoolizado foi abordado pelos agentes de trânsito que realizavam patrulhamento nas proximidades da QS 414 de Samambaia. Insatisfeito com a operação, o condutor desacatou e ameaçou os agentes e, por isso, recebeu ordem de prisão e foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia.

*Com informações da Agência Brasília