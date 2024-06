Congresso Internacional Cidades Lixo Zero: Brasília recebe maiores especialistas mundiais em sustentabilidade a partir de amanhã (25)

Maior evento de boas práticas de gestão de resíduos do Brasil, o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero terá início nesta terça-feira (25), no Museu Nacional da República, em Brasília. O evento, que segue até quinta (27), reúne os maiores especialistas mundiais para compartilhar estudos de caso e exemplos práticos de sustentabilidade.

A abertura será marcada pela presença de Rodrigo Sabatini, presidente do Instituto Lixo Zero, que ressaltará a importância de um grande acordo social para a gestão correta dos resíduos. Segundo Sabatini, se cada um fizer a sua parte, incluindo todos os atores, o encaminhamento adequado dos materiais torna-os recursos em vez de lixo, trazendo-os de volta para a economia, gerando emprego e renda.

“Todos que puderem estar em Brasília não devem perder este evento. Serão mais de 50 palestrantes internacionais e mais de 400 especialistas nacionais apresentando boas práticas de suas cidades, proporcionando um grande aprendizado e muitas oportunidades”, afirmou.

Entre os destaques, estarão Aline Souza, dirigente da CentCoop – DF e veterana do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, e Topázio Neto, prefeito de Florianópolis, cidade que tem Lei Lixo Zero com meta de desvio estabelecida para 2030.

Aline Souza, que ganhou notoriedade ao passar a faixa presidencial para o presidente Lula, e está em seu terceiro mandato como dirigente, falará sobre seu papel na educação ambiental e na conscientização da população sobre consumo sustentável e economia circular.

Já Topázio Neto compartilhará as iniciativas que estão transformando Florianópolis na primeira Cidade Lixo Zero do Brasil. A capital catarinense foi recentemente reconhecida pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema) como detentora do serviço de limpeza urbana mais bem-sucedido do país, destacando-se por seu compromisso com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Outro destaque da abertura será Alessio Ciacci, especialista italiano em gestão sustentável de resíduos. Conhecido por liderar Capannori na adoção da política Lixo Zero, Ciacci é uma figura notável no cenário internacional por suas contribuições para a sustentabilidade e a economia circular. Sob sua liderança, Capannori se tornou a primeira cidade na Itália a adotar essa política, servindo de modelo para mais de 300 cidades na Itália e outras pelo mundo.

Serviço:

III Congresso Internacional Lixo Zero

Acordo Social – Um caminho para transformação de cidades

Cursos e Workshops:

Período matutino: 09h às 12h nos dias 26 e 27 de junho

Período vespertino e noturno: 14h às 20h nos dias 25, 26 e 27 de junho

Estruturas Principais:

Oca Principal: Acordo Social e Ambiental

Ocas Secundárias: Governança, Social e Econômica

Cada oca secundária possui três salas temáticas por dia com exemplos internacionais, ONGs de boas práticas, educação LZ, compostagem, racismo ambiental e empoderamento feminino, economia verde e humanizadoras, política desperdício zero, catadores, entre outros.

No Congresso também terá oficinas práticas.

Oficina: Oficina de Envelopamento de caixas

Data: 26 de Junho

Horário: 10h às 12h

Organizadora: Ellen Peregrino

Local: Sala 3 – Oca Governança

Curso: Compostagem Pedagógica, Comunitária e Municipal para Cidades Lixo Zero

Data: 26 de Junho

Horário: 9h às 12h

Organizador: CEPAGRO (Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo)

Local: Sala 7 – Oca Econômica

Curso: Capacitação de Gestores Públicos

Data: 27 de Junho

Horário: 9h às 12h

Organizador: Recicla Latas

Local: Sala 7 – Oca Econômica

Curso: Oficina Representa Lixo Zero

Data: 26 de Junho

Horário: 9h às 12h

Organizador: Recicla Latas

Local: Sala 9 – Oca Econômica

A inscrição para o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero é gratuita e será feita através do site www.cidadeslixozero.com.br