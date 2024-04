Sistemas de saneamento rural são entregues no pré-assentamento Pôr do Sol

Moradores do pré-assentamento Pôr do Sol, em Sobradinho, comemoraram a instalação dos primeiros sistemas de saneamento rural individual em 21 propriedades, por meio do Programa de Saneamento Rural da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF). A entrega simbólica foi realizada na sexta-feira (12), durante ação da Frente Parlamentar da Reforma Agrária.

Atualmente, o assentamento tem 110 famílias, que produzem abóbora, mandioca, milho, feijão, plantas ornamentais, frutas, temperos e, apesar das dificuldades com a água, alguns conseguem produzir também hortaliças.

O presidente da Emater-DF, Cleison Duval, destacou que, desde 2020, já foram instalados mais de 400 sistemas individuais em propriedades de várias regiões do Distrito Federal. Ele falou ainda sobre o convênio com a Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), que vai instalar 254 sistemas autônomos individuais de tratamento de esgoto doméstico em propriedades rurais contempladas pelo Programa Produtor de Água do Rio Descoberto, ainda neste ano.

“Esses sistemas representam saúde do produtor, qualidade de vida no campo e produção de alimentos com qualidade. Além disso, representa a dignidade humana das famílias. Essas questões, para a Emater-DF, são de extrema importância. A gente lutou muito para que isso desse certo”, ressaltou o presidente da Emater-DF.

O programa surgiu da necessidade de melhoria da qualidade sanitária dos alimentos produzidos, bem como para a proteção ambiental e para a promoção da saúde coletiva no campo.

A produtora Jurandi Rodrigues de Souza, 67 anos, foi uma das contempladas. No pedaço de terra em que vive há 10 anos, ela planta arroz, feijão, mandioca, abóbora, quiabo e ainda uma horta com alface, cheiro-verde e outras olerícolas. “Eu estou maravilhada. A higiene é outra coisa, não junta mosquito, nem muriçoca, não tem mais mau cheiro e ainda não atrapalha o solo”, disse.

Os sistemas de esgotamento sanitário individuais destinados ao pré-assentamento Pôr do Sol foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado distrital Gabriel Magno, que destinou mais de R$ 200 mil.

“Eu, particularmente, tenho acompanhado mais de perto o trabalho da Emater-DF. É uma capacidade de resolução de problemas. A gente chega muitas vezes com um problema na mesa, que muitas vezes a gente não consegue resolver, e a Emater tem conseguido fazer isso de uma maneira muito inovadora. Essa capacidade de escuta que a Emater tem tido ajuda muito a pensar na solução”, afirmou o parlamentar.

“Hoje a gente produz um pouco de tudo e muito alimento orgânico. A assistência técnica e o acompanhamento da Emater-DF tem sido fundamental para a gente. Estão sempre aqui trabalhando e ajudando a gente a produzir. Nós não conseguiríamos viver sem a Emater. A empresa é o braço, a mão e os olhos do produtor”, destacou o líder do pré-assentamento Pôr do Sol, Claudionor Pereira, que também faz parte do Movimento de Apoio ao Trabalhador Rural (MATR).

“Esperamos que este ano ainda a gente consiga criar o assentamento e de fato aumentar a produção e que venha mais políticas públicas”, reforça Claudionor.

Com informações da Agência Brasília