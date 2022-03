Síndico atacado em condomínio tem hemorragia cerebral e está na UTI

O homem está internado na unidade de terapia intensiva (UTI), no hospital Santa Lúcia

O síndico e jornalista de um condomínio localizado em Águas Claras, atacado com um soco por um morador do prédio, desenvolveu hemorragia cerebral após a agressão. A vítima está internada na unidade de terapia intensiva (UTI), no hospital Santa Lúcia.

O homem identificado como Wahby Abdel Karim Khalil, tem 42 anos e foi agredido nesta quinta-feira, 17. A situação aconteceu depois que ele chamou a atenção de um professor de educação física pelo barulho causado por um saco de pancadas instalado na academia do local.

A vítima. Foto: arquivo cedido ao Jornal de Brasília

Jornalista na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Khalil está em estado delicado após o ataque. O síndico ficou com a boca e o olho inchados, além das contusões. “A pancada provocou hemorragia no cérebro, que pode provocar convulsão e meningite”, informa uma mensagem enviada por uma amiga do homem.

Um vídeo do momento da agressão registrou a discussão entre Khalil e o suspeito identificado como Henrique Paulo Sampaio Campos. Um terceiro acompanha a discussão.

O suspeito. Foto: Reprodução/Instagram

O homem que assistiu à cena era um funcionário da academia onde o vídeo foi captado. Ele tenta intervir, mas é impedido por ameaças. Após sofrer o golpe, Khalil foi até o hospital Santa Lúcia. “Ficará internado por pelo menos 72h, em observação, para ver se a hemorragia piora ou estanca”, continua o informe.

Vídeo: Reprodução

Na mensagem onde o estado do síndico é informado, consta que a mãe e a noiva o acompanham no hospital. “Estão totalmente abaladas com o ocorrido”, conta.

O caso investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) é tratado, até o momento, como lesão corporal. O suspeito está foragido.