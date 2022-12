Sindicato e Associação de Delegados da PCDF tomam posse

A Delegada da PCDF, Cláudia Alcântara é a nova Presidente do Sindepo/DF e é a primeira mulher a assumir este cargo dentro da instituição

Nesta quinta-feira (01), as diretorias do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal (Sindepo/DF) e da Associação dos Delegados de Polícia Civil do DF (Adepol/DF), eleitas para o triênio 2023/2025, tomam posse no auditório da Polícia Civil do Distrito Federal.

A Delegada da PCDF, Cláudia Alcântara é a nova Presidente do Sindepo/DF e é a primeira mulher a assumir este cargo dentro da instituição. Sua trajetória dentro da Polícia Civil é marcada por diversos feitos em prol da carreira da categoria. Atuou como Delegada-Adjunta no início da Delegacia da Mulher (Deam), reforçando a necessidade da agilidade para atuação na defesa dos direitos da mulher. No Governo do Distrito Federal, foi Subsecretária de Inteligência, Secretária de Justiça do DF e também chefe da Assessoria Institucional da PCDF.

Amarildo Fernandes, Delegado da PCDF e atual Presidente da Adepol/DF, foi reeleito para mais um mandato. Nos últimos anos trabalhou para a expansão das atividades esportivas para os Delegados e associados, colocando a Adepol em destaque nacional, sendo federado junto a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Iniciou o processo de revitalização do clube da Adepol/DF e, atualmente, luta pela regularização do terreno. Participou ativamente das pautas que pedem a paridade salarial da categoria, além de contribuir para a solidificação do plano de saúde do Inas, obtido junto ao GDF.

As eleições neste ano demonstraram a união dos Delegados da Polícia Civil do DF. Com chapas únicas, a categoria foi às urnas no último dia 09 de novembro para apoiar os novos representantes das Entidades Integradas e registrar os seus votos. Os Delegados da PCDF, Rodrigo Larizzatti assume como Vice-Presidente do Sindepo/DF e Haendel Silva Fonseca, como Vice-Presidente da Adepol/DF.Robson Cândido – Delegado Geral da PCDF

Diversas autoridades prestigiaram a diretoria eleita, entre eles: Damares- senadora eleita, Jane Klébia, eleita Dep. Distrital, Marcelo Portella, Diretor do Detran, Manoel Paulo de Andrade Neto conselheiro TCDF, Reginaldo Veras – Dep. Distrital, Luana Machado – Sec. Nacional da juventude, Wellington Luiz, eleito Dep. Distrital, Deputada Erika Kokay e o presidente do União Brasil-DF, Manoel Arruda.