Simulado de acidente na Barragem do Paranoá mobiliza moradores do núcleo rural do Boqueirão

Na manhã deste sábado (29), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal participou, juntamente com a Defesa Civil e em parceria com técnicos da CEB, de um simulado de evacuação da população que mora nas imediações da Barragem do Lago Paranoá.

O simulado tem o objetivo de orientar e preparar os moradores, que residem em áreas consideradas de risco pela Defesa Civil, a abandonarem suas residências e se deslocarem para as 12 áreas definidas como seguras pelos órgãos competentes, denominadas pontos de encontro, em caso de rompimento da represa.

Os habitantes da região são alertados, previamente, por meio de sinais sonoros advindos das 11 torres de alerta de emergência, estrategicamente localizadas, para que os moradores do local sejam avisados sobre possíveis emergências envolvendo a referida barragem.

O acontecimento ocorreu conforme o planejado e ao final, o comandante da operação realizou um briefing, com algumas orientações, agradecendo e parabenizando a participação de todos os envolvidos.