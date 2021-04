SIG e quadra da Asa Sul ficarão sem energia no domingo (25)

Os locais afetados pelo corte de energia serão o Setor de Indústrias Gráficas (SIG, Quadra 3, Lote 1) e aa Asa Sul (Blocos A, B, C, D e F da SGAS 915; e Bloco B da SEPS 715/915)

A Neoenergia Distribuição Brasília comunicou que, na tarde de amanhã (25), fará manutenção na energia elétrica do Setor de Indústrias Gráficas e na Asa Sul. A empresa informou que será necessário suspender, temporariamente, o fornecimento de energia.

Os locais afetados pelo corte de energia serão o Setor de Indústrias Gráficas (SIG, Quadra 3, Lote 1) e aa Asa Sul (Blocos A, B, C, D e F da SGAS 915; e Bloco B da SEPS 715/915).

Todas as atividades realizadas neste local serão executadas pelas equipes da Neoenergia Distribuição Brasília na tarde desse domingo, 25/4. Confira abaixo o detalhamento das localidades, horários e os serviços que serão realizados para melhoria do fornecimento de energia da população:



SUDOESTE/OCTOGONAL

Horário: 13h às 17h30

Local: SIG, QUADRA 3, LOTE 1.

Serviço: substituição de rede de baixa tensão.



PLANO PILOTO – ASA SUL

Horário: 12h às 15h30

Local: SGAS 915, Blocos A, B, C, D, F;

Local: SEPS 715/915, Bloco B.

Serviço: substituição de rede aérea de alta tensão compacta.

Atenção: caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.



Fique atento: a Neoenergia Distribuição Brasília realiza manutenções diariamente nas redes elétricas, sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia aos clientes, mas, por questões de segurança, ocasionalmente existem casos em que é necessário realizar o desligamento programado. Quando isso ocorre, a empresa avisa antecipadamente os clientes que serão afetados.

Em caso de falta de energia, a Neoenergia Distribuição Brasília orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, pelos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.