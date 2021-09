Sexta-feira de calor intenso no DF

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros do DF podem registrar 36°C de temperatura máxima

Nesta sexta-feira (10), os brasilienses podem separar a garrafa de água, as toalhas molhadas, os umidificadores e ventiladores porque o dia será bastante seco e de calor intenso.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros do DF podem registrar 36°C de temperatura máxima. A umidade relativa do ar continua baixa, variando entre 45 e 15%.

O Inmet lembra que céu durante a noite poderá ter bastante nuvens, porém, sem a possibilidade de chuva. Durante o dia e a tarde, Brasília ficará coberta de névoa seca, fenômeno que ocorre em dias com baixa umidade.

Cuidados e recomendações