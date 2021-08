Sexta-feira (27) será muito quente e seca

Sem chuva desde o dia 15 de julho, a capital federal completa 73 dias sem ver uma gota de água

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta-feira (27) na capital federal terá muito sol e pouca umidade. O Inmet informou que os termômetros podem marcar 33ºC de temperatura máxima e a umidade relativa do ar permanecerá baixa, entre 15% e 20%.

O Inmet informou ainda que, durante a tarde, o tempo terá névoa seca, característica de dias com pouca umidade. A previsão é de calor e secura para o resto do final de semana.

A meteorologia constatou que o DF ainda não tem indicativos de chuva, apenas de baixa umidade e temperaturas elevadas. Sem chuva desde o dia 15 de julho, a capital federal completa 73 dias sem ver uma gota de água.

Ontem, na quinta-feira (26), o DF registrou o dia mais quente do ano, com 33,2ºC no termômetro.

Cuidados e recomendações

Beba bastante água

umidifique os ambientes com bacias ou toalhas molhadas

evitem praticar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h

não queime lixo