Novos concursos públicos no Distrito Federal geram expectativa

Durante o período de retomada gradual da normalidade no DF, diversos concursos públicos estão previstos para ocorrer em breve

Por: Gabriel de Sousa

Com 64,42% da população vacinada com a primeira dose dos imunizantes contra o covid-19, os concursos públicos que não puderam ser realizados durante a pandemia estão sendo organizados para serem realizados em breve. Seleções para a PCDF, PMDF, PGDF, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), DETRAN e IBGE, entre outros, estão previstas para acontecer futuramente.

Segundo Eduardo Cambuy, professor do Gran Cursos Online, os efeitos da pandemia não foram como o esperado. “Talvez a gente imaginasse que haveria um decréscimo de procura, e que ficasse menos intenso do que anteriormente. Mas curiosamente, as pessoas começaram a se preparar com mais antecedência, o que é o fundamental para ter um bom desempenho”.

Cambuy explica que com o cancelamento de diversos concursos por conta da pandemia fez com que a possibilidade de preparação antecipada se tornasse mais possível. Agora, o educador anuncia que o Distrito Federal viverá uma “nova era” com o surgimento de “milhares de vagas”, graças à volta da normalidade e o fluxo de imunização no país. “A gente já teve muitas vagas autorizadas e sendo contempladas”, afirma.

Segundo o professor, os principais concursos que geram expectativas para os brasilienses são os da Polícia Civil do Distrito Federal, o da Secretaria de Educação e o que selecionará novos gestores de políticas públicas do DF.

Na última terça-feira (24), o secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente, anunciou a abertura de mais um concurso público para ingresso na Polícia Civil do Distrito Federal. Além desta seleção, outras 32 irão ser realizadas futuramente.

Segundo Clemente, a autorização será publicada até a metade do mês que vem no Diário Oficial da União. Ainda de acordo com o secretário, serão disponibilizadas 50 vagas para delegados de polícia e mais 50 vagas para agentes de custódia. Além disso, haverá mais de 100 vagas para cadastro reserva em ambos os casos.

Para Eduardo Cambuy, o período de anúncio até a recorrente publicação do edital oficial pela Polícia Civil do Distrito Federal pode ser utilizado para focar na preparação do candidato. “Pode ser usado para prestar atenção nas matérias principais, aquelas que você já tem certeza e segurança que cairão”, explica.

Para se tornar um apto candidato às provas teóricas e discursivas é preciso que o candidato se dedique bastante no estudo das matérias básicas que estão sempre presentes nos concursos do órgão de segurança. “É o que eu sempre digo para os meus alunos, ‘para correr a gente tem que saber andar’, se você não conhecer essas matérias básicas muito bem, você não conseguirá ir para as específicas e garantir uma boa pontuação”, afirma Cambuy.