Seguem mudanças na Saúde do DF

Osnei Okumoto assume novo cargo; Ibaneis segue como secretário interino de Saúde da capital

As mudanças na Saúde do Distrito Federal seguem ocorrendo. Depois do anúncio da exoneração do então secretário Osnei Okumoto, o Diário Oficial (DODF) desta sexta-feira (27) traz novas alterações.

Osnei Okumoto seguirá no governo. O farmacêutico foi nomeado presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, que cuida dos estoques de sangue do DF. Okumoto assume a cadeira que era ocupada por Bárbara de Jesus Simões.

É a segunda vez que ocorre a mesma mudança. Em março de 2020, Okumoto era secretário de Saúde, quando pediu para deixar o cargo. À época, Bárbara também era presidente da Fundação Hemocentro e acabou cedendo o cargo a Osnei. Depois, ele voltou à Saúde após escândalos envolvendo seu antecessor Francisco Araújo, e Bárbara retornou ao Hemocentro.

Ibaneis é o secretário de Saúde

A exoneração de Osnei Okumoto não foi justificada até o momento. O anúncio foi feito na quinta (26). No mesmo dia, foi veiculado que o médico Alberto Aguiar Santos Neto assumiria a pasta. Contudo, Neto desistiu horas depois.

Sendo assim, o governador Ibaneis Rocha vai despachar interinamente como secretário de Saúde do DF.