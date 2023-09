Setur lança o projeto +Turismo para a melhor idade

O tour vai proporcionar aos idosos uma visita por pontos turísticos de Brasília, saindo da Administração Regional de Sobradinho II, com trajeto até a Praça dos Cristais

O lazer pode ser um ótimo aliado para a saúde, trazendo inúmeros benefícios e prezando por uma longevidade maior. Pensando em levar mais saúde e diversão aos idosos, a Secretaria de Turismo do DF em parceria com a Setur/Conafer e a colaboração da CAISAN DF, SEJUS, CAESB, Solução Turismo, Mais Pecuária Brasil e Venitália Pães & Gastronomia, estarão realizando neste sábado (16) a 1ª edição do evento +Turismo Para a Melhor Idade.

O tour vai proporcionar aos idosos uma visita por pontos turísticos de Brasília, acompanhada por um guia de turismo, com início às 9 horas da manhã e término às 12 horas da tarde, saindo da Administração Regional de Sobradinho II, com trajeto até a Praça dos Cristais. A previsão é que cerca de 45 idosos participem desta primeira edição.

‘Esse é um projeto que proporciona aos idosos um momento de lazer e cultura. Muitos nunca tiveram a oportunidade de conhecer os pontos turísticos da sua capital, e proporcionar este momento é muito simbólico. O turismo tem que ser acessível para todos, e estamos trabalhando para que, cada vez mais, pessoas conheçam Brasília e vivenciem o turismo’, afirma o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

Roteiro: