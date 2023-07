Setor Hoteleiro de Taguatinga recebe obras de saneamento

Caesb irá substituir emissário de esgotos; novo material possui alta resistência química, maior vida útil, sendo imune à corrosão. Melhoria também beneficiará sistema de Águas Claras e Vicente Pires

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) começa, nesta terça-feira, 18, as obras de substituição de parte de um emissário de esgotos em Taguatinga. O equipamento tem a função de receber as cargas de esgoto doméstico dos imóveis e enviá-las às Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). O investimento na melhoria da estrutura é de cerca de R$ 400 mil. Os trabalhos serão feitos na Avenida C 8, no Setor Hoteleiro da região administrativa, das 8h às 18h e, ocasionalmente, à noite.

Um trecho de 320 metros do emissário atual de concreto, que apresenta um desgaste, será substituído por tubos de PEAD (tubos para saneamento). Esse material possui alta resistência química, maior vida útil, sendo imune à corrosão.

O superintendente de Operação e Manutenção de Redes Oeste-Sul, Mauro Laerte Dantas, explica que a obra trará um ganho ambiental, uma vez que haverá a redução da possibilidade de extravasamento de esgoto e até mesmo a diminuição da emissão de gases. “A capacidade de bombeamento de esgoto será elevada de 1.500 m³ por hora para 3.500 m³ por hora, o que irá melhorar todo o sistema de esgoto de Vicente Pires e Águas Claras”, esclarece o superintendente.

Durante a execução dos serviços serão utilizados equipamentos pesados, com escavações mecânicas, sendo necessário o controle do tráfego viário durante os trabalhos. A interdição da avenida será parcial, uma vez que o serviço será feito por trechos.

Com informações da Agência Brasília