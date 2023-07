Motociclista se fere depois de acidente com carro

O condutor do Renault/Sandero de cor prata, era conduzido por um homem de 34 anos, que foi atendido e avaliado, ele saiu ileso

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um motociclista ferido após se envolver em colisão com veículo de passeio, em Ceilândia, no Distrito Federal.

A motocicleta, uma Honda/CG de cor preta, era conduzida por um homem de 31 anos, que foi atendido e transportado pelo CBMDF ao HRC, apresentando suspeita de fratura na perna e escoriações pelo corpo, estava consciente, orientado e estável.

O condutor do Renault/Sandero de cor prata, era conduzido por um homem de 34 anos, que foi atendido e avaliado, ele saiu ileso.

A PMDF e a Perícia foram acionadas.